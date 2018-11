Russischer Premier wirft Nato „zynischen Betrug“ vor

Zuvor hatte der Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg erklärt, dass die Operation in Libyen nicht die Nato, sondern einige europäische Länder initiiert haben sollen.

„Wie kann das heute bewertet werden? Nicht nur als ein gröbster Fehler, sondern vor allem als ein zynischer Betrug seitens jener, die auf die moralische und politische Führung in der Welt Anspruch erheben. Ein zynischer Betrug am runden Tisch des UN-Sicherheitsrates. Seine Beschlüsse wurden pervertiert und verletzt, und die UN-Vollmachten hat sich eine sogenannte Militärkoalition angeeignet“, erklärte der russische Premier während der internationalen Konferenz zu Libyen in Palermo

Medwedew betonte, dass „Russland nicht für ein solches Szenario abgestimmt hatte“.

„Es geht nicht darum, welche Renommee-Verluste unser Land erlitten hat, es geht darum, dass sich in Libyen eine schreckliche Tragödie ereignet hat, deren Folgen wir noch viele Jahrzehnte verspüren werden“, schloss der russische Regierungschef.

Er hatte zudem die Wichtigkeit der Gewährleistung von Bedingungen für den „Aufbau eines demokratischen, einheitlichen und souveränen Libyens“ unterstrichen.

Während eines bewaffneten Massenwiderstandes gegen die Truppen von Muammar Gaddafi im Februar 2011 hatte der UN-Sicherheitsrat eine Resolution angenommen, gemäß der über Libyen eine Flugverbotszone zum Stopp der Bombardements der Rebellen-Städte durch die Gaddafi untergeordneten Luftstreitkräfte verhängt werden sollte.

Es wurde vermutet, dass die Probleme des Landes mit Hilfe eines politischen Dialogs gelöst werden könnten. Allerdings begannen die Nato-Länder entgegen der Resolution, Schläge gegen Libyen zu führen.