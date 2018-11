Le Pen attackiert Macron wegen Äußerungen über Russland

„Macron hat (zur Begründung der Idee, eine europäische Armee aufzubauen) über die Bedrohung seitens Russlands, Chinas oder der USA geredet. Solche Erklärungen sind nutzlos und martialisch. Die Handlungen dieser Staaten sind nicht gegen uns gerichtet. Sie sind keine ˏvirtuellen Feindeˊ für uns. Ich finde die Behauptungen (Macrons) äußerst abwegig. Die einzige Bedrohung für unser Land ist der islamistische Fundamentalismus, und dagegen wird offensichtlich nichts unternommen“, so Le Pen gegenüber Sputnik.

Zuvor hatte Frankreichs Präsident Macron die Notwendigkeit des Aufbaus einer europäischen Armee damit begründet, dass es verschiedene Bedrohungen gebe, unter anderem im Cyberraum, vonseiten Russlands, Chinas und sogar der USA

Moskau hatte mehrfach die Anschuldigungen zurückgewiesen, dass Russland versucht haben soll, die Wahlen in verschiedenen Ländern mittels Hackerangriffen zu beeinflussen. Der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, hatte solche Vorwürfe als „völlig haltlos“ bezeichnet. Der Außenminister Russlands Sergej Lawrow hatte erklärt, dass es keine Beweise für die angebliche russische Einmischung in die Wahlen in den USA, in Frankreich, Großbritannien und Deutschland gebe.

Das russische Außenministerium hatte zudem erklärt, dass die vermeintliche „russische Bedrohung“ im Cyberraum von den Ländern suggeriert werde, die selbst das militärische Cyberpotenzial ausbauen, illegale Beschattung betreiben und die Menschenrechte verletzen würden.

