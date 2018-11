Kreml bestätigt: Putin sprach mit Kosovo-Chef

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Rande der Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkriegs in Paris mit dem kosovarischen Präsidenten Hashim Thaci gesprochen. Das bestätigte der Kreml am Mittwoch. Russland erkennt die vor zehn Jahren ausgerufene Unabhängigkeit des Kosovo von Serbien nicht an.