ASEAN-Gipfel in Singapur: Auch Putin musste durch Metalldetektor gehen

„Er traf zum Gipfel im Handels- und Ausstellungszentrum Suntec ein und wollte schon gewohntermaßen an einem Metalldetektor-Rahmen vorbeigehen, wie sie in solchen Fällen für Jedermann, nicht aber für ihn vorgesehen sind. Dennoch wurde Putin in korrekter Weise durch den Detektorrahmen geleitet“, heißt es.

Dieser habe geklirrt, aber der russische Staatschef sei nicht durchsucht und nicht darum gebeten worden, alle metallenen Gegenstände aus den Taschen zu holen, so der Zeitungskorrespondent.

In Singapur hat am Mittwoch ein Russland-ASEAN-Gipfel stattgefunden. Am gleichen Ort läuft jetzt ein Ost-Asien-Gipfel, an dem gegenwärtig 18 Länder – die ASEAN-Mitglieder sowie ihre Dialogpartner: Russland, Australien, Indien, China, Südkorea, Neuseeland, die USA und Japan – beteiligt sind. Russland ist zum ersten Mal bei dem südostasiatischen Forum vertreten.

Der russische Präsident soll am Donnerstag an einer Plenarsitzung der ASEAN teilnehmen und anschließend seinen dreitägigen Besuch in Singapur beenden.