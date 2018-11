Am Rande seines Besuchs in Singapur rief Putin die Weltgemeinschaft zu mehr Engagement für den Friedensprozess in Syrien auf. Insbesondere die europäischen Staaten sollten ihre Phobien und Präferenzen mal zurückstellen.

„Wenn die Weltgemeinschaft, und vor allem Europa keinen neuen Migrantenzustrom will, muss es seine Phobien loswerden und dem syrischen Volk einfach helfen“, sagte Putin am Donnerstag auf einer Pressekonferenz nach dem Gipfel südostasiatischer Nationen (ASEAN) in Singapur.

Er rief Europa auf, den polirischen Prozess in Syrien unabhängig von eigenen „politischen Vorlieben“ zu fördern.

Die Europäische Union war 2015 wohl mit der schlimmsten Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg konfrontiert. Millionen Menschen aus Afrika und dem Nahen Osten waren vor Krieg und Terror nach Europa geflohen.