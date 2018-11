Saudi-Arabien: Fünf Tatverdächtigen droht Todesstrafe im Chaschukdschi-Mordfall

Wie die Agentur SPA ihn zitierte, sei derweil nur gegen elf von ihnen Anklage erhoben worden. Für fünf Tatverdächtige verlange die Staatsanwaltschaft eine Todesstrafe. Den Weiteren drohe eine Bestrafung nach der Scharia.

© REUTERS / Dylan Martinez Chaschukdschi-Mord: Welche Rolle spielte die Braut des saudischen Journalisten?

Zudem machte der Generalstaatsanwalt neue Einzelheiten des Falls publik. Unter anderem teilte er mit, dass der Leiter des Kommandos, das für die Rückkehr von Chaschukdschi in die Heimat zuständig gewesen sei, empfohlen habe, im Fall eines Fiaskos den Journalisten zu liquidieren.

Zuvor hatte die Zeitung „Daily Mail“ unter Verweis auf die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, mitgeteilt, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wenige Stunden vor seinem Abflug nach Paris bestätigt habe, sein Land besitze nun Tonaufnahmen zum Fall Chaschukdschi und habe diese an Partnerstaaten, darunter Deutschland, geschickt.

© AP Photo / Virginia Mayo Fall Chaschukdschi: Angebliche Mörder sollen gefährliche Dinge im Gepäck gehabt haben

Der saudische Journalist Dschamal Chaschukdschi, der als Kolumnist für die US-Zeitung „The Washington Post" arbeitete und seit 2017 in den USA lebte, verschwand am 2. Oktober in der Türkei, nachdem er das Gebäude des saudi-arabischen Generalkonsulats in Istanbul betreten hatte. Am 20. Oktober bestätigte das Konsulat die Ermordung des oppositionellen Journalisten, bestreitet aber, dass der Befehl dazu von Kronprinz Mohammed bin Salman gegeben worden sei.

Die Staatsanwaltschaft von Istanbul gab am 31. Oktober neue Einzelheiten zum Mord am saudischen Journalisten Dschamal Chaschukdschi bekannt. Chaschukdschi soll im Generalkonsulat Saudi-Arabiens in Istanbul erdrosselt und seine Leiche daraufhin zerstückelt und vernichtet worden sein.

Chaschukdschi galt als Kritiker des saudischen Königshauses. Er kritisierte immer wieder die Politik des Kronprinzen Mohammed bin Salman, darunter die Militärintervention im Jemen und die Blockade gegen Katar.