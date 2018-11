Putin: Kein Frieden im Donbass mit jetziger politischer Elite in Kiew

Die Politik der derzeitigen Administration in der Ukraine bietet laut dem russischen Präsidenten Wladimir Putin keine Chance auf eine friedliche Beilegung des Donbass-Konflikts. Unter diesen Umständen sehe er keinen Sinn, ein weiteres Treffen der „Normandie-Vier“ einzuberufen, sagte Putin am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Singapur.