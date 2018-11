„Den Ast absägen, auf dem man sitzt“: Krim zum Festhalten von 15 Schiffen durch Kiew

Der Vorsitzende des Ausschusses für zwischennationale Beziehungen im Krim-Parlament, Juri Gempel, hat am Freitag in einem Sputnik-Gespräch Kiews Politik, Schiffe wegen ihres Einlaufens in die Krim-Häfen festzuhalten, als einen frechen Ausfall bezeichnet. Ihm zufolge ähnelt dies dem Vorgehen eines Menschen, der den Ast absägt, auf dem er sitzt.