Grenzschutz: Ukraine bemüht sich um Frontex-Unterstützung

Die Ukraine will, dass die europäische Grenzschutzagentur Frontex auch ihre Grenzen überwacht. Dies teilte die Pressestelle des ukrainischen Grenzdienstes am Freitag mit.

Der ukrainische Grenzschutzminister Petr Zigikal habe die Kooperation mit der Agentur mit deren Chef, Fabrice Leggeri, in Polen besprochen.

„Die Entwicklung in diese Richtung wird es ermöglichen, die Frontex-Vertreter beim Grenzschutz in der Ukraine einzusetzen, falls es zu einem Migrationsdruck an den Außengrenzen der EU kommt“, hieß es in der Pressemitteilung.

Eine entsprechende Vereinbarung solle auch zu einem besseren Schutz der ukrainischen Grenzen führen sowie europäische Standards bei der Grenzverwaltung in der Ukraine implementieren.