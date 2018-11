Maas erhebt Vorwürfe gegen Moskau und plädiert für neue europäische Ostpolitik

Deutschlands Außenminister Heiko Maas hat auf einer Konferenz in Berlin zur deutschen Polenpolitik heftige Kritik an Russland geübt. Die russische Regierung müsse wieder zur Achtung der europäischen Friedensordnung bewegt werden, gegen die sie im Ukraine-Konflikt „eklatant“ verstoßen habe, sagte Maas.

Wie der Fernsehsender N-TV mitteilte, hat sich der Außenminister für eine neue europäische Ostpolitik ausgesprochen. Die Ostpolitik könne nur gemeinsam mit Polen und anderen Partnern in Mittel- und Osteuropa gestaltet werden, betonte der Außenminister.

Warschau sei eine der wichtigsten Hauptstädte der EU, so Maas. „Polens Wort hat Gewicht.“

Der Außenminister hat Europa aufgefordert, sich zusammenzuschließen. Es sei wichtig, „dass wir uns in Europa und in der Nato nicht auseinanderdividieren lassen und gemeinsam für unsere Sicherheitsinteressen einstehen“, so Maas.