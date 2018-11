Trump beantwortet Muellers Fragen zu russischer „Wahleinmischung“ – Agentur

Trump erklärte gegenüber Journalisten am Freitag, er habe die Fragen nicht seinen Anwälten gelassen, sondern selbst beantwortet.

„Mir wurde eine Reihe von Fragen gestellt, ich habe sie sehr leicht beantwortet“, zitiert Reuters den Staatschef.

© REUTERS / Kevin Lamarque Trump nennt das „schlimmste“ Ereignis für Russland

Allerdings sei das Dokument mit seinen Antworten noch nicht an das Ermittlungsteam abgeschickt worden.

In den USA laufen noch immer Ermittlungen zu der angeblichen Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf. Zuvor hatte der Sonderermittler Robert Mueller 13 russische Bürger und Unternehmen einer Einmischung in die US-Wahl beschuldigt. Dabei wurden keinerlei Beweise für diese Vorwürfe erbracht.

Moskau hat Anschuldigungen dieser Art wiederholt entschieden zurückgewiesen.

