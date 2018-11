CIA macht saudischen Kronprinzen für Mord an Khashoggi direkt verantwortlich– WP

Die Einschätzung der CIA sei die bislang wahrscheinlichste Verbindung zwischen dem Kronprinzen und dem Mord und erschwere die Bemühungen der Trump-Administration, ihre guten Beziehungen zu Saudi-Arabien zu bewahren, so das Blatt.

Ein Team von 15 saudischen Agenten sei im Oktober mit Regierungsflugzeugen nach Istanbul geflogen und Khashoggi im saudischen Konsulat ermordet worden, wo er Dokumente für seine geplante Heirat mit einer türkischen Frau abholen wollte.

Saudi-Arabien: Fünf Tatverdächtigen droht Todesstrafe im Chaschukdschi-Mordfall

Die CIA untersuchte mehrere Informationsquellen, darunter ein Telefongespräch zwischen dem saudischen Botschafter in den USA (Chalid bin Salman, Bruder des Kronprinzen) und Chashoggi, wie die Zeitung mit Verweis auf mit der Situation vertraute Quellen bekanntgibt.

Chalid soll Khashoggi auf einen Besuch im saudischen Konsulat in Istanbul zum Abholen von Unterlagen angewiesen und ihm versichert haben, dass keine Gefahr bestünde.

Jamal Khashoggi, der als Kolumnist für die US-Zeitung „The Washington Post“ arbeitete und seit 2017 in den USA lebte, verschwand am 2. Oktober in der Türkei, nachdem er das Gebäude des saudi-arabischen Generalkonsulats in Istanbul betreten hatte. Am 20. Oktober bestätigte das Konsulat die Ermordung des oppositionellen Journalisten. Es bestreitet jedoch, dass der Befehl dafür von Kronprinz Mohammed bin Salman erteilt worden sei.

Chaschukdschi-Mord: Welche Rolle spielte die Braut des saudischen Journalisten?

Die Staatsanwaltschaft von Istanbul gab am 31. Oktober neue Einzelheiten zum Mord am saudischen Journalisten Jamal Chashoggi bekannt. Er soll im Generalkonsulat Saudi-Arabiens in Istanbul erdrosselt und seine Leiche daraufhin zerstückelt und vernichtet worden sein.

Chashoggi galt als Kritiker des saudischen Königshauses. Er bemängelte immer wieder die Politik des Kronprinzen Mohammed bin Salman, darunter die Militärintervention im Jemen und die Blockade gegen Katar.