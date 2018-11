Offiziell bestätigt: Söder will CSU-Chef werden

Demnach will Bayerns Ministerpräsident Markus Söder Horst Seehofer auch als CSU-Chef „beerben”. Der 51-Jährige habe am Sonntag seine Kandidatur angemeldet. Dies sei perteiintern so besprochen worden.

„Nach reiflicher Überlegung und dem Wunsch vieler Mitglieder entsprechend bin ich bereit, mich in den Dienst der Partei zu stellen. (…) Deshalb bewerbe ich mich um das Amt des Parteivorsitzenden der CSU", zitiert das Nachrichtenportal den Politiker.

Auf einem Sonderparteitag am 19. Januar soll dann der neue CSU-Vorsitzende gewählt werden. Zu diesem Datum soll auch Seehofer sein Amt abgeben, wie er es bereits am Freitag in einer schriftlichen Erklärung angekündigt hatte.

