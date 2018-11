Netanjahu ist nun auch offiziell Verteidigungsminister Israels

„Heute übernehme ich zum ersten Mal die Position des Verteidigungsministers und weiß, dass ich es in Zeiten, in denen die staatliche Sicherheitspolitik stark kritisiert wird, tue“, erklärte Netanjahu live aus dem israelischen Verteidigungsministerium in Tel Aviv.

Am Mittwoch war Avigdor Lieberman aus Protest gegen den Waffenstillstand mit der Hamas zurückgetreten und hatte dazu aufgerufen, so schnell wie möglich vorgezogene Parlamentswahlen durchzuführen.

>>>Mehr zum Thema: Wegen Feuerpause im Gaza-Konflikt: Verteidigungsminister Israels tritt zurück<<<

Wie „The Washington Post“ übermittelt, behauptete Lieberman, dass das Waffenstillstandsabkommen mit der Hamas im Gazastreifen das südliche Gebiet Israels einer wachsenden Bedrohung der Terrormiliz aussetzen würde, die der von der schwer bewaffneten Hisbollah-Gruppe im Libanon ähnlich sei.

© AP Photo / Khalil Hamra Israel warnt Palästinenser vor „Politik der Nulltoleranz“

Nach dem Austritt Liebermans und seiner Partei „Unser Heim Israel“ habe die regierende Koalition bloß mit einem Sitz die Mehrheit im 120-köpfigen Parlament, was den anderen Koalitionspartnern Sorgen bereite.

Trotzdem sprach sich Netanjahu gegen vorgezogene Wahlen aus und äußerte die Hoffnung, dass die Koalitionspartner „Verantwortung zeigen und nicht nach einem Rücktritt der Regierung streben“ würden.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Israel zerstört Gebäude von Hamas-Militärgeheimdienst – VIDEO<<<

Seit 1988 hat keine israelische Regierung die volle Amtszeit lang regiert. Die Wahlen seien fast immer aufgrund einer Koalitionskrise oder eines strategischen Schrittes des Ministerpräsidenten zur Maximierung seiner Wiederwahlchancen vorgezogen worden, merkt „The Washington Post“ an.