Trump bezeichnet Resonanz um Chaschukdschi-Mord als „albern“ – Medien

Trump soll in einem privaten Gespräch den Mord am Journalisten als „wirklich schlecht“ bezeichnet haben, wobei er hinzufügte, dass andere Länder, mit denen die USA zu tun hätten, „viele schlechte Dinge“ tun würden.

Aus seiner Sicht sei es „albern“, dass Menschen die Bedeutung „des Mordes einer Person durch die Saudis“ übertrieben, wenn man die „brutalen Praktiken von Ländern wie China“ berücksichtige.

© Sputnik / Sergej Guneew CIA macht saudischen Kronprinzen für Mord an Khashoggi direkt verantwortlich– WP

Der saudische Journalist Dschamal Chaschukdschi (Jamal Khashoggi), der als Kolumnist für die US-Zeitung „The Washington Post“ arbeitete und seit 2017 in den USA lebte, verschwand am 2. Oktober in der Türkei, nachdem er das Gebäude des saudi-arabischen Generalkonsulats in Istanbul betreten hatte. Die türkischen Sicherheitsbehörden hatten behauptet, dass der Journalist in der Auslandsvertretung getötet worden war.

18 Tage später hatten Saudi-Arabiens Behörden über den Mord von Khashoggi berichtet. Der saudische Generalstaatsanwalt, Saud al-Mujib, hatte erklärt, dass sein Tod eine Folge des Streits mit Mitarbeitern des Generalkonsulats gewesen sei. Später hatte Riad eingeräumt, dass es ein vorsätzlicher Mord sein könne.

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft war Khashoggi durch eine tödliche Drogeninjektion getötet worden. Seine Leiche war daraufhin zerstückelt und aus dem Konsulat gebracht worden. Im Mordfall waren 21 Menschen festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Todesstrafe für die fünf unmittelbaren Beteiligten, die anderen erwartet eine Bestrafung gemäß der Scharia.