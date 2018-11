ARD lenkt ein und retuschiert Anti-AfD-Aufkleber

Am 11. November hat die ARD den Film „Für Janina“ aus der Reihe „Polizeiruf 110“ ausgestrahlt. In einigen Szenen waren Anti-AfD-Aufkleber zu sehen. Dies führte zu Protesten von Zuschauen und auch von Politikern der AfD, die mit einer Beschwerde beim Rundfunkrat drohten.

Wie das staatsnahe Zwangsgebührenfernsehen die Zuschauer politisch indoktriniert, durfte man beim „Polizeiruf 110“ am Sonntagabend erleben. Das nenne ich mal „Demokratieerziehung“ der besonderen Art. Aber gelernt ist halt gelernt. https://t.co/ICLc2ecqNo — Jens Maier, MdB 🇩🇪 (@JensMaierAfD) 12. November 2018

Auch die Jungen Union, die Jugendorganisation der CDU/CSU, beschwerte sich. Die Junge Union München Nord schrieb auf Twitter:

Antifa Werbung hat im öffentlichen rechtlichen Rundfunk nicht verloren. Die Junge Union wird sich immer dagegen stellen. — JU München-Nord (@JU_MucNord) 18. November 2018

Nun hat der Fernsehsender reagiert und die Anti-AfD-Aufkleber aus der in der Mediathek des Senders abrufbaren Fassung des Films entfernt. Dazu schreibt die ARD: "Der NDR-Film 'Für Janina' aus der Reihe 'Polizeiruf 110', der am 11. November 2018 um 20:15 Uhr im Ersten gesendet wurde, ist für eine weitere Ausstrahlung einer digitalen Bildbearbeitung unterzogen worden. In einigen sehr kurzen Sequenzen war unbeabsichtigt im Hintergrund ein kleiner Anti-AfD-Aufkleber zu sehen. Die bearbeitete Fassung ist nun hier online und in der Mediathek abrufbar."

Gegenüber der Zeitung “Neue Westfälische” verteidigt Drehbuchautor und Regisseur Eoin Moore die Aufkleber, da diese zum linken Weltbild der dargestellten Polizeiruf-Ermittlerin gehören würden. "Ihre Büroeinrichtung mit Pinnwand und Notebook gibt es von Anfang an. Die Gesinnung von Frau König ist seit der ersten Folge an ihren Charakter gebunden", sagte Moore.