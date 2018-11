USA empfehlen Ukraine „totale Blockade“ des Donbass

„Die Amerikaner empfehlen eine strenge Blockade… Auch die Strom- und die Wasserversorgung sollten gekapert werden. Dann wird sich in den nicht anerkannten Republiken des Donbass ganz schnell die ‚revolutionäre Situation‘ herauskristallisieren“, sagte der General.

Eine solche Situation wäre für Russland inakzeptabel. „Moskau würde einknicken. Auf diese Weise könnte der Prozess (der Verhandlungen) vorangetrieben werden.“ Dabei sagte Romanenko nicht, wer den Plan empfohlen hatte.

„Derartige Erklärungen sind verantwortungs- und haltlos“, kommentierte der Vizechef des Verteidigungsausschusses der russischen Staatsduma, Juri Schwytkin, Romanenkos Äußerungen. „Der Kampf gegen das eigene Volk endet immer mit einer Niederlage.“

„Die USA versuchen, sich in die inneren Angelegenheiten der Ukraine einzumischen, statt Kiew zur Realisierung der Minsker Friedensabkommen zu bewegen… Das Volk im Südosten der Ukraine ist in der Lage, eine beliebige Aggression abzuwehren“, sagte der russische Parlamentarier.

Viktor Medwedtschuk, Chef der gesellschaftlichen Bewegung „Ukrainische Wahl“ und Vorsitzender der Partei „Für das Leben“, hatte zuvor einen eigenen Friedensplan für den Donbass vorgeschlagen. Der Region sollte eine weit reichende Autonomie gewährt und eine Möglichkeit eingeräumt werden, eine eigene Regierung und ein eigenes Parlament zu bilden. Medwedtschuk sprach sich ferner für Ortswahlen im Donbass und für eine Amnestie für alle Volkswehrangehörigen aus.