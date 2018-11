Putin nennt vorrangige Aufgaben bei Entwicklung russischer Streitkräfte

Der russische Präsident Wladimir Putin hat bei einem Treffen mit der Führung des Verteidigungsministeriums in Sotschi am Montag die vorrangigen Aufgaben bei der Entwicklung der nationalen Streitkräfte genannt.

Laut Putin muss vor allem die Kampfausbildung der russischen Truppen vervollkommnet werden.

So müssten bei den Militärübungen Aufgaben gelöst werden, die immer schwieriger und weniger klischeehaft seien, betonte er. Überraschende Überprüfungen der Kampfbereitschaft der Streitkräfte müssten immer öfter praktiziert werden. Außerdem müsse die Mobilmachungsbereitschaft der Exekutivorgane sowie der Rüstungsunternehmen ständig kontrolliert werden.

Die zweite wichtigste Aufgabe sieht der russische Staatschef in der weiteren Ausstattung des Heeres und der Marine mit modernen Waffen und Militärtechnik.

Außerdem müsse die Erziehungsarbeit bei der Ausbildung des Personals der Streitkräfte besonders beachtet werden, äußerte Putin.

Vor dem Hintergrund der schwierigen internationalen Lage müsse Russland seine Armee und seine Kriegsflotte verstärken, ohne sich jedoch in ein neues Wettrüsten verwickeln zu lassen, fasste Putin seine Forderungen zusammen:

„Wir sehen, dass die Lage auf unserem Planeten in den letzten Jahren leider nicht ruhiger geworden ist. So ist die Situation im Nahen Osten und in Afghanistan noch weit von Stabilität entfernt. Die Lage auf der koreanischen Halbinsel ist recht unsicher", sagte er.

Zudem verwies er auf den bewaffneten Konflikt im Südosten der Ukraine und die Aufstockung des Nato-Potentials. Auch die Zukunft der wichtigsten Vereinbarungen im Bereich der Rüstungskontrolle sei infrage gestellt.