Brexit-Abkommen: Spanien könnte wegen Gibraltar-Frage Zustimmung verweigern

Borrell sagte nach einem Ministertreffen: „Künftige Verhandlungen über Gibraltar sind getrennte Verhandlungen“. Solange dies im Brexit-Abkommen nicht klar formuliert sei, „werden wir nicht in der Lage sein, unsere Zustimmung zu geben”.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Deutsche Industrie warnt vor „desaströsem“ Brexit<<<

© REUTERS / Tolga Akmen EU will Brexit-Abkommen nicht mehr besprechen – Quelle

Gibraltar gehöre nicht zu Großbritannien. „Daher können wir als Land nicht anerkennen, was in Zukunft mit Gibraltar passieren wird. Es wird von den Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU abhängen. Darüber sollen Großbritannien und Spanien diskutieren und eine Vereinbarung erzielen”, betonte Borrell. Am 29. März 2019 soll Großbritannien aus der EU austreten. Sollte das Brexit-Abkommen bis zu diesem Zeitpunkt nicht verabschiedet werden, wird Großbritannien mit einem „harten“ Brexit konfrontiert werden, der ernsthafte negative Auswirkungen sowohl für Großbritannien als auch für die EU nach sich ziehen kann.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Britische Regierung nimmt Brexit-Abkommen mit EU an<<<