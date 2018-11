„EU wird keine Militärallianz” – Mogherini

„Die Europäische Union ist und wird sich nicht zu einem Militärbündnis entwickeln. Wir sind eine politische Union. Es gibt kein Wettrennen mit der Nato“, sagte sie.

© AP Photo / Virginia Mayo Europäische Armee: Stoltenberg warnt EU

Mogherini zufolge baut die EU keine eigene Armee auf. „Wir bauen keine europäische Armee auf. (…) Wir investieren Geld, damit wir zuverlässigere und aktivere ‚Versorger‘ in Sachen Sicherheit in der Region und in der Welt sind“, so die Chefdiplomatin. Sie betonte, dass eigene Verteidigungsbemühungen der EU „die Nato ergänzen und die Fähigkeiten europäischer Allianzmitglieder stärken“.

Zuvor hatte der französische Präsident, Emmanuel Macron, im Gespräch mit dem Rundfunksender Europe 1 die Gründung einer europäischen Armee vorgeschlagen. „Wir brauchen ein Europa, das sich selbst verteidigen kann, ohne sich völlig auf die USA zu verlassen“, zitierte die Agentur Reuters den französischen Staatschef.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnte die EU wiederum vor Überschneidung ihrer Verteidigungsinitiativen mit Tätigkeiten des westlichen Militärbündnisses.