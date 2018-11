Nord- und Südkorea verbinden Verkehrsstraße – erstmals seit 65 Jahren

Zum ersten Mal seit 65 Jahren werden Nord- und Südkorea am kommenden Donnerstag eine Verkehrsstraße verbinden. Das meldet die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf Regierungsquellen in Seoul.

„Nach dem Abschluss eines Abkommens zur Umsetzung der Panmunjeom-Deklaration arbeiteten Nord- und Südkorea neben der Minenräumung auch an der Eröffnung einer Verkehrsstraße. Die zwölf Meter breite unbefestigte Straße wird am 22. November an der Demarkationslinie zum Verkehr freigegeben“, hieß es.

© AP Photo / Pyongyang Press Corps Pool Umarmung in Pjöngjang: Kim empfängt Moon am Flughafen persönlich – VIDEO

Die Oberhäupter der beiden koreanischen Staaten hatten nach dem Gipfel vom 18./20. Oktober eine gemeinsame Erklärung mit der Absicht abgegeben, Anstrengungen zur Befreiung der Halbinsel von Atomwaffen und zur Bannung der Kriegsgefahr fortzusetzen. Konkrete Schritte zur Abwendung von Zusammenstößen und zur Gewährleistung der Sicherheit wurden in den von den beiden Verteidigungsministern unterzeichneten Abkommen festgeschrieben. Darüber hinaus kamen die Seiten darin überein, alle Eisenbahn- und Automobilverbindungen bis Jahresende wiederherzustellen.

