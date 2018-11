Russland wird US-Basis in Polen mit Umprogrammieren seiner Raketen beantworten

Zur Abwendung einer neuen Bedrohung wird Russland die Zielprogramme seiner Raketen ändern, sollten die USA eine Militärbasis in Polen aufstellen. Das erklärte Franz Klinzewitsch, Mitglied des Verteidigungs- und Sicherheitsausschusses des russischen Föderationsrates, am Dienstag in Moskau.