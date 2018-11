Putin warnt Rüstungskonzerne: Die fetten Jahre sind bald vorbei

Wenn das aktuelle Modernisierungsprogramm der russischen Streitkräfte in neun Jahren zu Ende geht, dürften die Staatsaufträge dann nicht mehr so großzügig ausfallen, wie die heimischen Rüstungshersteller es in den letzten Jahren gewohnt haben. Um sich dann ein Auskommen zu sichern, müssten sie Vorsorge treffen und ihre Produktion zur Hälfte auf zivile Güter umstellen, fordert Präsident Wladimir Putin.

Dabei geht es nicht mehr um Kochtöpfe und Bratpfannen – wie Anfang der 1990er bei der Konversion des sowjetischen Militär-Industrie-Komplexes, sondern um marktgängiges Hightech-Gut.

„Kein System“

Die Konversion läuft eigentlich schon seit zwei Jahren und sogar schneller als die Regierung erwartet hatte. Der staatliche Technologiegigant Rostec, der Hunderte große Waffenbauer und kleinere Zulieferanten, darunter auch Riesen wie Russian Helicopters, Uralvagonzavod oder KRET, unter seinem Dach führt, hat nach eigenen Angaben bereits fast 30 Prozent der eigenen Produktion aufs Zivile umgestellt. Die Bandbreite reicht von Kesselwagen und Lastern über Werkzeugmaschinen und Hydraulik bis hin zu Nano-Mikroskopen.

Der traditionsreiche Luftabwehrraketen-Hersteller Almaz-Antey etwa bietet Wasserzähler und Straßenkehrmaschinen an, aber auch medizinische und Forschungsgeräte an. Kalaschnikow baut in großem Stil Jagdwaffen.

Der durchschnittliche Anteil ziviler Güter in der russischen Rüstungsindustrie überschreitet in diesem Jahr – und damit zwei Jahre früher als geplant — die Marke von 20 Prozent. Ende 2016 waren es rund 16 Prozent gewesen. Damit liegt die Zuwachsrate über dem Plan liegt, trotzdem zeigte sich Putin beim Treffen am Mittwoch unzufrieden:

„Die Maßnahmen, die bislang ergriffen worden sind, genügen offenbar nicht, um das Tempo bis 2025 und weiter bis 2030 zu halten“, bemängelte er in einer Besprechung mit Vertretern aus der Rüstungsindustrie in Moskau. Es werde noch immer ohne System gearbeitet.

„Es wird Zeit kommen, wo der staatliche Rüstungsauftrag schrumpfen wird. Was werdet ihr dann tun?“, fragte Putin bei dem Treffen. Nach seinen Worten müssten die entsprechenden Produktionskapazitäten auch dann erhalten bleiben, wenn sie nach Ende der Aufrüstungsetappe nicht mehr ausgelastet wären.

Er halte es deshalb für zweckmäßig, dass jeder Hersteller einen klaren Dreijahresplan für Produktionsumfang und Zielmärkte vorlege, sagte Putin. Dadurch könne die Regierung gezielt über Unterstützung wie Subventionen oder Absatzhilfe entscheiden. Der Absatz ziviler Güter könnte zum Beispiel durch die Einbindung der Waffenbauer in die staatlichen Anschaffungen gestärkt werden.

Hochrüstung ist bald zu Ende

Die russische Regierung hat bereits 2010 ein mit rund 20 Billionen Rubel (damals noch 500 Milliarden Euro) dotiertes Modernisierungsprogramm für die Streitkräfte verabschiedet, um den Anteil moderner Waffen an den Armeebeständen auf mindestens 70 Prozent zu steigern. Das Programm, das den heimischen Rüstungsherstellern über Jahre hinweg satte Aufträge sicherte, läuft 2020 ab.

In diesem Jahr wurde ein Nachfolgeprogramm angenommen. Dieses hat mit 20 Billionen Rubel zwar das gleiche Volumen, in Euro umgerechnet sind das heutzutage aber nur noch 270 Milliarden. Das neue Rüstungsprogramm ist bis 2027 angelegt.

Für die Unternehmen, die dann nicht mehr so viele Aufträge vom Staat bekommen werden, gibt es laut Präsident Putin nur einen Weg, um im grünen Bereich zu bleiben, ohne dabei die Fließbänder stilllegen zu müssen: Die Diversifizierung der Produktion. Mit anderen Worten: Die Erweiterung des Angebots um zivile Produkte.

„Die Diversifizierung der Rüstungsindustrie ist eine der wichtigsten strategischen Aufgaben der Nation“, sagte Putin am Mittwoch im Kreml.

„Von ihrer erfolgreichen Lösung hängt nämlich nicht nur die souveräne Entwicklung der Sparte selbst, sondern auch der ganzen russischen Wirtschaft ab, und, was äußerst wichtig ist, die Verteidigungsfähigkeit und Sicherheit unseres Landes auf Dauer.“

Laut dem Plan, den Putin bereits im Dezember 2016 vorgestellt hatte, sollen die heimischen Waffenbauer bis zum Jahr 2025 mindestens 30 Prozent ihrer Kapazitäten auf zivile Fertigung umstellen. Fünf Jahre später sollen es schon 50 Prozent sein.

