„Satan": Streit um Russlands stärkste Atomrakete – Ukraine legt Rechtsmittel ein

Darin gesteht die ukrainische Staatsfirma zwar den Vertragsbruch, macht jedoch die eigene Regierung dafür verantwortlich. Weil das Kabinett in Kiew 2014 den Export von Doppel-Use-Gütern nach Russland verboten hätte, habe KB Juschnoje seinen Vertragspflichten nicht nachkommen können. Diese Umstände seien als höhere Gewalt einzustufen. Der Verhandlungstermin ist noch nicht angesetzt worden.

© Foto : Ministry of Defence of the Russian Federation