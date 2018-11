TV-Sender enthüllt: Israel versenkte 1982 Flüchtlingsschiff

Nach Angaben des Senders wurde die Veröffentlichung dieser Informationen nach einer Petition beim Obersten Gericht genehmigt.

Der Vorfall ereignete sich demnach vor der libanesischen Küste mitten im Libanonkrieg im Juni 1982. Damals waren israelische Truppen zum Kampf gegen palästinensische Kämpfer in den Libanon eingedrungen. Israel nannte die Operation „Frieden für Galiläa“.

„Während einer Feuerpause jenes Sommers war ein Passagierschiff mit 56 Flüchtlingen an Bord nach Zypern aufgebrochen. Der Kommandeur des (israelischen – Anm. d. Red.) U-Boots hatte fälschlicherweise angenommen, dass sich Terroristen an Bord befanden“, so der Sender.

Das Schiff sei daraufhin von zwei Torpedos getroffen worden, explodiert und gesunken. „Der Besatzung des israelischen U-Boots wurde verboten, Hilfe zu leisten, und 25 Menschen starben.“

Das U-Boot habe im Rahmen der „Operation Dreyfus“ vor der Küste patrouilliert. Ziel sei es gewesen, Schiffe der syrischen Marine zu versenken, sollten diese in Richtung Süden fahren, um Israel anzugreifen.

Eine interne Untersuchung der israelischen Seestreitkräfte sei jedoch zu dem Schluss gekommen, dass die Besatzung des U-Boots nicht bestraft werden müsste: Die Versenkung des Flüchtlingsschiffs hätte auf einer Fehleinschätzung basiert und wäre nicht als Kriegsverbrechen einzustufen.