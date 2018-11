Experte: „Unkontrolliertes atomares Wettrüsten rückt immer näher“

„In dieser Situation sollten die beiden Seiten (Russland und USA – Anm. d. Red.) den politischen Willen an den Tag legen und Verhandlungen aufnehmen“, sagte der Experte am Freitag in Brüssel.

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump mitgeteilt, dass die USA aus dem INF-Vertrag aussteigen und ihr nukleares Potential aufstocken werden. Die Ankündigung gelte vor allem China und Russland, hatte Trump gesagt. Die russische Regierung versprach Gegenmaßnahmen.

„Wir kennen die Reaktion Russlands auf die immer aggressiver werdende Politik der USA, die ihren Ursprung im Grunde genommen im Vorstoß von Präsident (Bill) Clinton hat, die NATO zu erweitern. In letzter Zeit gipfelte sie in Trumps Drohungen, den INF-Vertrag zu kippen“, fuhr Gerson fort.

Dem Experten zufolge prüft jetzt eine gemischte Kommission, ob die Stationierung einer US-Raketenabwehr in Rumänien gegen den INF-Vertrag verstößt.

Die mögliche Aufkündigung des INF-Vertrages, mit dessen Abschluss im Jahr 1987 der Kalte Krieg zu Ende gegangen sei, und ein mögliches Auslaufen des START-Vertrages könnten eine äußerst gefährliche Phase eines unaufhaltsamen atomaren Wettrüstens einleiten, sagte Gerson.

Moskau und Washington werfen in den letzten Jahren gegenseitig Verstöße gegen den INF-Vertrag vor. Russland erklärte mehrmals, dass Moskau den Vertrag strikt einhält.

Russland bemängelt, dass die USA in Rumänien ein Raketenabwehrsystem aufgestellt haben, das verhältnismäßig schnell auf den Einsatz von Marschflugkörpern vom Typ Tomahawk umgestellt werden könnte, was aber vom Vertrag verboten ist. Russland macht auch darauf aufmerksam, dass die USA Angriffsdrohnen entwickeln und Forschungen zur Entwicklung eines bodengestützten Marschflugkörpers finanzieren.