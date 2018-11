Hacker wollen Hybridkrieg der Briten in EU entlarvt haben

Eine Hackergruppe behauptet, Unterlagen in ihren Besitz gebracht zu haben, die das Geheimnis über die Aktivitäten einer in London ansässigen Nichtregierungsorganisation lüften, die offiziell eine noble Mission hat – nämlich die „Demokratie vor Desinformation zu schützen“.

Stattdessen werde das Projekt unter dem Namen „Integrity Initiaive“ von London zur Einmischung in die inneren Angelegenheiten europäischer Länder missbraucht, behauptet Anonymous.

Diese Online-Hacker-Gruppe teilte am Freitag mit, dass die britische Regierung einen „großangelegten Informations-Geheimdienst“ in ganz Europa, in den USA und Kanada gegründet hätte, um sich in die inneren Angelegenheiten europäischer Länder einzumischen.

Unter Verweis auf eine „Menge” durchgesickerter Dokumente behaupten die Hacker, dass die „Integrity Initiative“, die im Jahr 2015 ein Netz von Clustern über ganz Europa und Nordamerika „zur Aufdeckung und Bekämpfung von Propaganda und Desinformation“ geschaffen hatte, in der Tat ein von London finanziertes und durch geheime Kontakte in britischen Botschaften gemanagtes Projekt sei.

© Foto : Screenshot Bildschirmfoto eines Dokuments, das laut Anonymous die Operation "Mocloa" beschreibt

So soll in Spanien Anfang des Jahres die Operation „Moncloa“ gestartet worden sein, um die Ernennung des angeblich mit Russland sympathisierenden Obersten Pedro Baños für einen wichtigen Sicherheitsposten zu verhindern. Anonymous behauptet ferner, dass der britische Geheimdienst durchaus in der Lage wäre, derartige Operationen auch in vielen weiteren europäischen Staaten, darunter in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden, durchzuführen.