Kramp-Karrenbauer lobt Merkels Entscheidung zu Flüchtlingen

„Ich stand und stehe immer noch zu der Entscheidung der Bundesregierung“, sagte Kramp-Karrenbauer in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (F.A.S.).

Die CDU-Generalsekretärin äußerte Zweifel daran, dass eine Grenzschließung geboten gewesen wäre: „Hätte das geheißen: mit Bundespolizei, Militär und Wasserwerfern gegen Flüchtlinge vorzugehen – in einer Zeit, in der das ganze Land von einer Willkommenskultur geprägt war?“, zitiert FAZ.net aus dem Interview.

Merkel hatte Ende Oktober angekündigt, den CDU-Vorsitz nach 18 Jahren abzugeben – nach zuletzt schlechten Wahlergebnissen ihrer Partei und der internen Dauerdebatte um die Flüchtlingskrise, schreibt FAZ.net. In der laufenden Legislaturperiode will sie aber Kanzlerin der großen Koalition bleiben. Über ihre Nachfolge entscheiden am 7. Dezember in Hamburg die 1001 Delegierten des Bundesparteitags.