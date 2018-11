Griechischer Militärdozent sieht sein Land im „Hybridkrieg mit dem Westen”

Der Westen führt laut Hackern einen Hybridkrieg – nicht nur gegen Russland, sondern auch gegen andere Länder. Diese Auffassung vertritt der Dozent für Geopolitik an der Nationalen und Kapodistrias-Universität Athen und Dozent an der Militärakademie der Landstreitkräfte Griechenlands, Konstantinos Grivas.

Wie die Hacker-Gruppe „Anonymous“ am Freitag mitteilte, habe sie Dokumente zum Projekt „Integrity initiative“ entdeckt, das Großbritannien vermutlich für die Einmischung in die inneren Angelegenheiten europäischer Länder und für einen Informationskrieg gegen Russland genutzt haben könnte. Das Projekt, das die Einrichtung von Clustern in mehreren Ländern, auch in Griechenland, vorsieht, sei im Jahr 2015 ins Leben gerufen und durch die britische Regierung finanziert worden, heißt es.

© Sputnik / Wladimir Trefilow Hacker wollen Hybridkrieg der Briten in EU entlarvt haben

„Griechenland befindet sich im Wirbel eines Hybridkrieges. Der Westen hat einen Hybridkrieg gegen Russland entfesselt, dieser Krieg ist aber nicht nur gegen Russland, sondern auch gegen andere Länder wie Griechenland gerichtet, die der Westen unter seinem Joch halten will – mit unterschiedlichen Mitteln. Dies hier ist eines davon“, so Grivas.

„Ist die Publikation wahrheitsgetreu, wird damit bestätigt, dass all die Propaganda über ein Eindringen Russlands in Europa noch mehr ist als die Lüge, die wir ohnedies schon kennen. Das ist auch mehr als Teil eines neuen Kalten Krieges, den der Westen Russland aufzwingen will. Dieser Krieg wird (…) als Instrument zur Kontrolle, zum Betreiben einer imperialistischen Politik gegen schwächere Länder wie Griechenland vonseiten starker westlicher Staaten genutzt“, fügte Grivas hinzu.

© Sputnik / Andrej Stenin Trotz klarer Schlappe im Hybridkrieg: Westen pocht auf Unentschieden – Experte

Seinen Worten zufolge ist die neue Art von Russophobie eine neue Art des Neoimperialismus des Westens.

„Wenn diese Publikation als wahrheitsgetreu bestätigt werden sollte, wird klar sein, dass die Russophobie kein Zufall ist. Das ist eine zielbewusste Wahl der Staatsspitzen starker westlicher Staaten, die andere Länder wie Griechenland unter ihrem Joch halten wollen“, so Grivas.

Ihm zufolge hat Griechenland die Möglichkeit, eine derartige Einmischung in die inneren Angelegenheiten zu stoppen.

„(…) Griechenland ist einer Attacke ausgesetzt, das ist eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten zugunsten anderer Länder. Griechenland kann und muss selbstverständlich Maßnahmen gegen die agierenden ausländischen Kräfte ergreifen“, so der Experte.