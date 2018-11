Türkei warnt US-Armee vor Einrichtung von Beobachtungsposten in Syrien

Der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar hat die Befürchtung der Behörden über die Pläne der USA geäußert, Beobachtungsposten im Norden Syriens aufzustellen. Laut der türkischen Agentur Anadolu warnte der Minister, dass derartige Maßnahmen die ohnehin schwierige Situation in der Region noch mehr verkomplizieren würden.

Der Minister hatte dieses Thema nach eigenen Worten am Sonntag am Rande eines Forums in Kanada mit dem Vorsitzenden der Vereinigten Stabschefs der US-Streitkräfte, General Joseph Dunford, besprochen.

© AFP 2018 / Delil souleiman Syrien im Visier der Türkei und der USA – Mittendrin die Kurden

„Wir haben erklärt, dass die Beobachtungsposten, die das US-Militär an der syrischen Grenze aufzustellen beabsichtigt, einen negativen Einfluss ausüben würden (…). Wie wir bei unserer Diskussion hervorhoben, könnte dadurch der Eindruck entstehen, als würde das US-Militär in irgendeiner Weise die Terroristen von den kurdischen Selbstverteidigungs-Abteilungen (YPG) schützen und beschirmen“, so der Minister.

Laut früheren Berichten hatte US-Verteidigungsminister James Mattis die Absicht der USA bekundet, Beobachtungsposten im Norden Syriens einzurichten. Diese Pläne der USA sollen auf die Besorgnis der Türkei über die Beziehungen zwischen Washington und den syrischen Kurdeneinheiten YPG zurückzuführen sein. Mit den geplanten Maßnahmen würden sich die USA vergewissern, dass die Türkei und die arabisch-kurdischen Abteilungen der Syrischen demokratischen Kräfte (SDF) weiter die Terrororganisation IS* bekämpfen würden, heißt es.

*IS (Islamischer Staat) – eine in Russland verbotene Terrorvereinigung.