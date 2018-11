EU-Brexit-Gipfel in Brüssel

Am Sonntag, dem 25. November, halten die EU-Staats- und Regierungschefs einen Sonder-Brexit-Gipfel in der Form EU27 in Brüssel ab. Es wird erwartet, dass der Entwurf des Brexit-Abkommens formalisiert und abgeschlossen wird und die zukünftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU besprochen werden. Sputnik überträgt aus Brüssel.