Krise rund um die Straße von Kertsch: Moskau antwortet und kommentiert

Am Sonntagmorgen haben Schiffe der ukrainischen Marine ohne Vorabsprache Russlands Grenze überquert und damit bilaterale Vereinbarungen zur Nutzung des Asowschen Meers verletzt. Außenpolitische Sprecher und Politiker Russlands kommentieren die entstandene Situation. In diesem Artikel können Sie sich ein Bild von Moskaus Antworten machen.

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat am Montag einen Erlass über die Einführung von Kriegsrecht im Land unterzeichnet. Das geht aus einer Mitteilung von der Internetseite des ukrainischen Präsidenten. Wie aus der Meldung hervorgeht, hat Poroschenko den entsprechenden Beschluss des Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine (SNBO) per Erlass bestätigt. Die Entscheidung kann offiziell allerdings erst nach der Annahme durch das ukrainische Parlament in Kraft treten.

Wie der ukrainische Botschafter in Deutschland Andrij Melnyk in einem Interview für die Bild-Zeitung erklärte, erwartet Kiew eine Reaktion seitens der EU, der Nato und auch Deutschlands im Zusammenhang mit dem jüngsten Vorfall mit ukrainischen Kriegsschiffen in der Straße von Kertsch.

Laut Bundesaußenminister Heiko Maas ist die Entwicklung um das Asowsche Meer außenordentlich besorgniserregend. Er betonte bei einer Pressekonferenz in Madrid: „Wir werden dort (beim Treffen der politischen Direktoren im Normandie-Format — Anm. d. Red.) auch beiden Seiten deutlich machen, dass wir sie zur größtmöglicher Zurückhaltung auffordern, aber auch gemeinsam versuchen, wenn notwendig auch als Vermittler darauf hinzuwirken, dass aus diesem Konflikt eben keine schwere Krise wird“.

Zuvor hatte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow die Situation rund um die Straße von Kertsch kommentiert. Russische Grenzschutzbeamte haben in der Straße von Kertsch gemäß dem Plan agiert, der im Fall einer Notwendigkeit des Schutzes der staatlichen Grenze vorgesehen ist, so Peskow.

„Ich würde dies nicht als Attacke bezeichnen, ich würde dies als Handlungen bezeichnen“, die bei illegaler Überquerung der Grenze Russlands notwendig seien. „Dafür haben die Grenzschutzbeamten ein bestimmtes Szenario, dem sie in ähnlichen Situationen folgen“, erläuterte Peskow.

Apell an „westliche Sponsoren“

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat in Bezug auf die Eskalation bei Kertsch an die „westlichen Sponsoren“ der Ukraine appelliert, Kiew bei seinem Konfrontationsverhalten zu beruhigen.

„Die westlichen Unterstützer Kiews sollen dort jene zur Vernunft bringen, die aus Kriegshysterie politischen Profit schlagen wollen“, erklärte der Außenminister.

Eine Provokation Kiews

Der jüngste Vorfall ist ihm zufolge eine eindeutige Provokation. „Was den gestrigen Vorfall angeht, ist es eine eindeutige Provokation“, äußerte Lawrow.

„Dabei wurden die Kernaussagen des internationalen Rechts – nicht nur des Seerechtes, sondern auch des allgemeinen internationalen Rechts, darunter auch der UN-Charta, des Seerechtsübereinkommens von 1982 und anderer völkerrechtlicher Instrumente – verletzt, die mehrfach von allen Staaten fordern, die Souveränität eines anderen Staates zu respektieren“, erläuterte Russlands Außenminister.

Zeitgleich: US-Aufklärungsflugzeug über dem Schwarzen Meer

Am Montag haben Medien berichtet, dass ein Aufklärungsflugzeug vom Typ Boeing RC-135V der US-Luftwaffe vom Stützpunkt auf der griechischen Insel Kreta Richtung Schwarzes Meer geflogen ist. Demnach soll das Aufklärungsflugzeug RC-135V der US-Luftwaffe mit dem Rufkennzeichen BASTE41 um 6:50 MEZ vom Stützpunkt Souda Bay auf der Insel Kreta gestartet und Richtung Schwarzes Meer unterwegs gewesen sein, so das „Ukrainische Militärportal“.

„Eine durchdachte Provokation“

Der Vorfall in der Region der Straße von Kertsch mit dem Versuch der ukrainischen Schiffe, illegal das Asowsche Meer zu passieren, ist eine durchdachte Provokation der Kiewer Behörden. Dies erklärte Russlands Vizeaußenminister Grigori Karassin gegenüber Sputnik.

„Es liegt nahe, dass diese Provokation nach Zeit, Ort und Form durchdacht ist“, so Karassin.

Was dem vorausgegangen ist

Zuvor war berichtet worden, dass die Schiffe der ukrainischen Marine „Berdjansk", „Nikipol" und „Jany Kapu" am 25. November Russlands Staatsgrenze überquert und dadurch gegen das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen verstoßen hatten. Die ukrainischen Schiffe fuhren in das zeitweilig geschlossene Gebiet der russischen Hoheitsgewässer ein, führten dort stundenlang gefährliche Manöver aus und widersetzten sich allen Forderungen der russischen Küstenwache.

© Sputnik / Nikolai Lazarenko Ukrainischer Nationaler Sicherheits- und Verteidigungsrat beschließt Verhängung des Kriegszustandes

Für den zwangsweisen Stopp der ukrainischen Schiffe kam es zu einem Waffeneinsatz . Schließlich wurden die drei Boote 50 Kilometer südwestlich der Krim-Brücke festgesetzt, wo Schiffe die Straße von Kertsch üblicherweise passieren. Laut einer Mitteilung des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB wurden dabei drei ukrainische Matrosen leicht verletzt. Diese seien jedoch medizinisch behandelt worden und ihr Leben sei außer Gefahr, hieß es.

Russland leitete angesichts des Zwischenfalls ein Strafverfahren ein und beantragte eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates in Bezug auf die Situation im Asowschen Meer.

Der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine hatte am Sonntagabend beschlossen, für 60 Tage in der Ukraine den Kriegszustand zu verhängen. Dem Beschluss muss noch das ukrainische Parlament zustimmen.