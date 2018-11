Militärische Partnerschaft: Georgien und Deutschland unterzeichnen Vereinbarung

„Zum ersten Mal in der Geschichte unserer Zusammenarbeit wurde ein Abkommen über die Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigung unterzeichnet, in dem vermerkt ist, dass Deutschland die Politik der offenen Tür der Nato in Bezug auf Georgien wieder unterstützt und alles Mögliche für die Integration des Landes in die Nato unternehmen wird“, so Isoria.

Die Verteidigungsminister haben laut dem Pressedienst im Rahmen ihres Treffens die Fragen der Vertiefung der Zusammenarbeit beider Länder im Verteidigungssektor diskutiert und diesbezüglich über neue Richtungen der Entwicklung gesprochen.

Isoria solle außerdem seine Teilnahme an der internationalen Sicherheitskonferenz in Berlin planen.

Die Zusammenarbeit zwischen Georgien und der Nato begann 1994, nachdem Georgien Mitglied des Programms „Partnerschaft für den Frieden“ wurde.

In Folge der „Rosenrevolution“ von 2004 intensivierten beide Seiten ihre Zusammenarbeit.

2008 wurde auf dem Nato-Gipfel in Bukarest Georgiens Perspektive auf eine Mitgliedschaft im transatlantischen Bündnis bestätigt.

Während des Nato-Gipfels 2014 in Wales wurde ein Maßnahmenpaket gebilligt, das Georgiens Streben nach einer Mitgliedschaft in der Allianz unterstützt.

Im Rahmen dieses Maßnahmenpakets finden in der Kaukasusregion regelmäßig gemeinsame Militärübungen Georgiens und der Nato statt.

