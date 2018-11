EU-Staaten gegen Kommission: Zeitumstellung wird 2019 doch nicht abgeschafft

Nach Informationen der Zeitung „Berliner Morgenpost“ wird die halbjährliche Zeitumstellung in der Europäischen Union nun doch nicht im kommenden Frühjahr abgeschafft.

Angeblich fehlt dafür die notwendige Unterstützung der EU-Mitgliedstaaten.

Zuvor war berichtet worden, dass mindestens 16 Länder den Plan von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zur Abschaffung der Zeitumstellung kritisiert hatten.

„Die zuständigen Verkehrsminister der EU-Staaten hätten bei ihrer Tagung am kommenden Montag in Brüssel grünes Licht für den Vorschlag geben müssen, damit die entsprechenden Vorbereitungen bis zum März getroffen werden können“, so das Blatt.

Allerdings stimmten die EU-Staaten dem Vorschlag nicht zu und forderten mehr Zeit für eine Entscheidung und Abstimmung untereinander.

Ein neuer Termin könnte demnächst der 28. März 2021 sein.

