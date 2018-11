US-Flugzeug beim Spähen nahe der Straße von Kertsch erwischt

Ein Flugzeug vom Typ Boeing P-8A Poseidon der US-Luftstreitkräfte hat am späten Dienstag einen Aufklärungsflug bei der Straße von Kertsch und der Halbinsel Krim absolviert, berichtet das Portal PlaneRadar.

Die Maschine mit der Bordnummer 168848 soll sich bis auf 31 Kilometer der Halbinsel genähert haben.

22:49 мск.

Подлетал к береговой линии в районе Севастополя, на расстояние 31 км. pic.twitter.com/4GoooRDCCE — PlaneRadar (@ua4wiy_) 27 ноября 2018 г.

© Sputnik / Alexej Lebedew US-Flugzeug späht an Krim-Küste

​Darüber hinaus sei an demselben Tag eine US-Aufklärungsdrohne vom Typ RQ-4A Global Hawk ВВС in dieser Region gesichtet worden, die auch Aufklärung an der Trennlinie im Donbass unternommen habe.

In letzter Zeit sind ausländische Aufklärungsflugzeuge und –drohnen nahe den russischen Grenzen vermehrt aktiv. Unter anderem wurden sie bei der Krim und der Region Krasnodar sowie nahe der westlichen Regionen des Landes gesichtet.

Das russische Verteidigungsministerium hat das Pentagon mehrmals zur Einstellung solcher Operationen aufgerufen. Die USA wollen dem jedoch nicht nachkommen.

Provokation ukrainischer Marine in Straße von Kertsch

Die Schiffe der ukrainischen Marine „Berdjansk“, „Nikipol“ und „Jany Kapu” hatten am 25. November Russlands Staatsgrenze überquert und dadurch gegen das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen verstoßen. Die Schiffe fuhren in das zeitweilig geschlossene Gebiet der russischen Hoheitsgewässer ein, führten dort stundenlang gefährliche Manöver aus und widersetzten sich allen Forderungen der russischen Küstenwache.

>>>Mehr zum Thema: „Keine Befriedung mehr nötig“: Kreml zu Kertsch-Eskalation und Kriegsrecht in Ukraine<<<

24 ukrainische Marinesoldaten, darunter zwei Beamte des ukrainischen Sicherheitsdienstes SBU, wurden festgenommen. Ihnen wird illegaler Grenzübertritt vorgeworfen.