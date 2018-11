Putin nennt Schaden der antirussischen Sanktionen für EU

„Ich denke, dass jegliche politisch motivierte illegale und im Sinne der internationalen Rechtsnormen sowie der WTO-Normen restriktive Maßnahmen für alle schädlich sind. Das betrifft auch diejenigen, die es tun“, sagte Putin bei dem Investitionsforum in Moskau am Mittwoch.

Putin äußert sich erstmals zu Eskalation von Kertsch

Russland betrachte die EU als seinen größten Handels- und Wirtschaftspartner. Er betonte allerdings, dass während der Handelsumsatz zwischen Russland und den EU-Ländern einst 450 Milliarden US-Dollar betragen habe, er jetzt nur noch 236 Milliarden umfasse.

„Nach Angaben des Europäischen Parlaments haben die Lieferungsmängel von Waren aus der EU an den russischen Markt einen Abbau von rund 400.000 Stellen bei Unternehmen in europäischen Ländern verursacht. Ist das nicht ein Schlag für die europäische Wirtschaft und Menschen (…)? Es geht ja um Familien, ihr Einkommen und ihre Kinder“, so der Staatschef.

Er merkte anschließend an, dass ein solches Verhalten der Partner gewiss negative Auswirkungen auf die russische Wirtschaft mit sich bringe. Aber im Moment gebe es mehr Vorteile für Russland.

„Das wirkt sich natürlich negativ auf die russische Wirtschaft aus. Aber nachdem sich Russland anscheinend perfekt an dieses Verhalten der Partner angepasst hatte, wurde für jeden offensichtlich: Für uns gibt es im Moment noch weitere Vorteile. „Bei Beibehaltung dieser makroökonomischen Politik und mit der Stabilität, die Russland heute demonstriert, ist es möglich, Gewinne zu erzielen“.