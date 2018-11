Frühere französische Diplomatin gewinnt Präsidentschaftswahl in Georgien

Der Kaukasusstaat Georgien bekommt erstmals eine Präsidentin. Die frühere Außenministerin Salome Surabischwili wird in den nächsten sechs Jahren über die Ex-Sowjetrepublik regieren. Die in Paris geborene Surabischwili blickt auf eine 30jährige Karriere im französischen Außenministerium zurück. Das war die letzte direkte Präsidentenwahl in Georgien.