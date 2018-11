Merkel trifft Putin auf G20-Gipfel – Ukraine als Thema

Bundeskanzlerin Angela Merkel will auf dem G20-Gipfel in Buenos Aires mit Russlands Präsident Wladimir Putin über die Vorfälle im Asowschen Meer sprechen. Das hat sie am Donnerstag auf dem Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum in Berlin angekündigt. Sie will sich außerdem für die Ukraine als Transitland für russisches Gas einsetzen.

„Das geht nun voll auf die Kosten des russischen Präsidenten“, erklärte die Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag in Berlin zu den jüngsten Vorfällen im Asowschen Meer. Sie warf Russland durch die Brücke zur Krim die Bedingungen in der Straße von Kertsch für die Schifffahrt verschlechtert zu haben. Dabei garantiere der russisch-ukrainische Vertrag aus dem Jahre 2003 freie Durchfahrt für alle Schiffe in dieser Region. Merkel forderte freien Zugang zum ukrainischen Hafen Mariupol sowie die Freilassung der festgenommenen ukrainischen Soldaten und die Freigabe der Schiffe.

Die Kanzlerin sprach sich zugleich dafür aus, nach der Konfrontation zwischen ukrainischen und russischen Schiffen im Asowschen Meer, „dass wir versuchen, die Dinge ruhig zu halten“. Sie wolle darüber mit Wladimir Putin auf dem G20-Gipfel in Buenos Aires reden. „Aber wir haben auch die Bitte an die ukrainische Seite, klug zu sein, da wir die Dinge nur vernünftig und im Gespräch miteinander lösen können, weil es keine militärische Lösung dieser Auseinandersetzung gibt.“ Deutschland und Frankreich seien bereit, im Rahmen des Normandie-Formats weiter an diesem Thema zu arbeiten, auch wenn die Erfolge bisher „sehr gering“ seien.

Zuvor hatte der ukrainische Präsident Petro Poroschenko gegenüber der „Bild“-Zeitung gefordert, die Nato müsse Schiffe ins Asowsche Meer schicken. Er setzte dabei insbesondere auf die Unterstützung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). „Kanzlerin Merkel ist eine große Freundin der Ukraine. Im Jahr 2015 hat sie durch ihre Verhandlungen in Minsk schon einmal unser Land gerettet, wir hoffen darauf, dass sie uns zusammen mit unseren anderen Alliierten noch einmal so sehr unterstützt.“

Am Sonntag waren drei ukrainischen Schiffe in das zeitweilig geschlossene Gebiet der russischen Hoheitsgewässer eingefahren, führten dort stundenlang gefährliche Manöver aus und widersetzten sich allen Forderungen der russischen Küstenwache. Die Schiffe der ukrainischen Marine wurden in der Meerenge von Kertsch vor der Krim aufgebracht. Die Ukraine hatte daraufhin das Kriegsrecht verhängt.

