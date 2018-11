„Wir sind schon da“: Nato erinnert Poroschenko an ihre Präsenz im Schwarzen Meer

Nato-Sprecherin Oana Lungescu hat den Aufruf des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko an die Allianz, Schiffe ins Schwarze Meer zu schicken, kommentiert und darauf verwiesen, dass die Nato in dieser Region schon präsent sei.

„Die Präsenz der Nato im Schwarzen Meer ist schon stark genug, und wir werden auch weiterhin die Notwendigkeit unserer Präsenz in dieser Region einschätzen“, zitiert Associated Press die Nato-Sprecherin.

© Sputnik / Vitaliy Timkiv Poroschenko zu Abwehr von russischer „Aggression“ am Asowschen Meer bereit

Lungescu fügte hinzu, dass die Schiffe der Allianz regelmäßig im Schwarzen Meer patrouillieren. So hätten sich Nato-Schiffe im vorigen Jahr 80 Tage und in diesem Jahr bereits 120 Tage lang in der Region befunden.

Die Sprecherin erinnerte ferner daran, dass Fliegerkräfte mehrerer Nato-Partner in der Region patrouillieren und dort Aufklärungsflüge ausführen. Dort seien auch Militärkräfte Bulgariens, Rumäniens und der Türkei auf ständiger Grundlage stationiert, sagte sie.

Zuvor hatte der ukrainische Präsident Petro Poroschenko die Nato gebeten, ihre Schiffe ins Schwarze Meer einlaufen zu lassen.