Kein Treffen mit Putin: CNN findet verdecktes Motiv für Trumps Absage

Zeleny zufolge erklärte Trump „erst eine Stunde zuvor“, dass zurzeit eine „gute Zeit“ für Verhandlungen mit Putin sei. Die Absage des Treffens bezeichnete er als „plötzlich“, so die Medien.

© REUTERS / Jonathan Ernst Trump sagt Treffen mit Putin ab

Zeleny sei überzeugt, dass der Präsident versuche, das Gesprächsthema zu wechseln und von den Medien-Titeln darüber abzulenken, dass Michael Cohen sich schuldig bekannt habe (wegen Falschaussagen vor dem US-Kongress – Anm. d. Red.).

Er betonte, dass Putin und Trump auf alle Fälle an dem Gipfel der „Großen Zwanzig“ teilnehmen und so oder so miteinander interferieren würden.

© AP Photo / Alex Brandon Nach Eskalation von Kertsch: Trump droht Treffen mit Putin abzusagen

Jeff Zeleny äußerte ferner, dass dies bedeute, dass es kein offizielles Treffen am Samstag geben werde, allerdings sei dies alles sehr mobil und könne sich jederzeit ändern. Der Präsident versucht laut dem Korrespondenten, das Gesprächsthema auf dem Wege zum G20 zu wechseln, indem er das alles beobachte.

Trump erklärte, dass das Treffen mit Wladimir Putin beim G20-Gipfel in Argentinien wegen des Vorfalls in der Straße von Kertsch aufgekündigt werde. Davor hatte er geäußert, dass das Treffen höchstwahrscheinlich stattfinden werde.

© Sputnik / Sergei Guneev Washington bestätigt Putin-Trump-Treffen: Kreml-Sprecher lüftet Details

Am Donnerstag kündigte Trump zudem an, dass sein Ex-Rechtsanwalt Michael Cohen über den Bau des Trump-Towers in Moskau gelogen hätte, um eine geringere Strafe zu bekommen.

Dem voraus ging Cohens Geständnis vor Gericht, während der geschlossenen Hearings im US-Kongress über die angeblichen Kontakte mit Russen während der Präsidentschafts-Wahlkampagne in den USA 2016 falsche Aussagen gemacht zu haben.