Kiew will Dutzende Verträge mit Russland „töten“ – ukrainischer Außenminister

Der ukrainische Außenminister betonte dabei, dass Kiew in der letzten Zeit bereits 48 bilaterale Abkommen mit Moskau, so wörtlich, „getötet“ habe. „Man soll das aber sehr vorsichtig behandeln und zwar im Kontext: die Tatsache, dass wir diese Verträge ,tötenʻ, soll nicht unsere ukrainischen Bürger beeinträchtigen.“

„Die nächste Runde wird bald erwartet, etwa 40 Verträge“, präzisierte Klimkin.

Er verwies unter anderem darauf, dass die Ukraine nun radikal die bilaterale Vertrags- und Rechtsbasis mit Russland überprüfe, da die bis 2014 geschlossenen Vereinbarungen aus seiner Sicht keinen Sinn mehr haben.

Provokation in der Straße von Kertsch

Am 25. November hatten drei Schiffe der ukrainischen Marine illegal Russlands Staatsgrenze überquert und dadurch gegen das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen verstoßen. Sie fuhren in das zeitweilig geschlossene Gebiet der russischen Hoheitsgewässer ein, führten dort stundenlang gefährliche Manöver aus und widersetzten sich allen Forderungen der russischen Küstenwache.

Der russische Grenzdienst brachte die Schiffe auf und nahm deren Besatzung fest. Dabei wurden Schüsse auf die ukrainischen Boote abgefeuert. Drei ukrainische Matrosen wurden verletzt. Insgesamt sollen sich an Bord der drei Schiffe 24 Ukrainer befunden haben – darunter auch Mitarbeiter des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes SBU.