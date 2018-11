Ukraine: SBU durchsucht Haus des Vorstehers von orthodoxem Kloster

Das Kloster untersteht dem Moskauer Patriarchat. Die Durchsuchungen sollen im Rahmen eines Strafverfahrens wegen „Verletzung der Gleichberechtigung der Bürger aufgrund deren Rasse, Nationalität, Religion, Behinderung und anderen Merkmalen“ verlaufen sein.

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hatte zuvor in einer Rede beklagt, dass in den ukrainisch-orthodoxen Kirchen für „das russische Heer“ gebetet werde: „Wie kann man in die Kirche gehen, wenn dort der Gottesdienst mit einem Gebet für Kyrill und Putin und das russische Heer anfängt? Was haben sie mit der Ukraine zu tun?“, fragte Poroschenko bei einem Gespräch mit den Bewohnern der Ortschaft Koseletz. In welchem orthodoxen Gebet genau für Putin gebetet wird, hat Poroschenko nicht präzisiert.

Die Durchsuchungen finden vor dem Hintergrund einer ernsten religiösen Krise zwischen der Ukraine und Russland statt: Die ukrainisch-orthodoxe Kirche hatte zuvor die Loslösung von Moskau angekündigt. Das Ökumenische Patriarchat hatte der Abspaltung im Oktober trotz des Widerstands Russlands offiziell zugestimmt.

© Sputnik / Pressedienst des Patriarchats der Russisch-orthodoxen Kirche Totaler Bruch: Christentum steht vor dritter Spaltung

Die Russisch-orthodoxe Kirche vollzog daraufhin den Bruch mit dem Ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel und damit zwischen den beiden orthodoxen Kirchen – der mit dem höchsten Status (Konstantinopel) und der größten (der Russisch-Orthodoxen).

In der Geschichte gab es bereits zwei große Spaltungen: 1054, als der Papst den Bruch mit Konstantinopel und allen anderen Patriarchaten verkündete. Am Ende zerfiel die christliche Kirche in den westlichen (katholischen) und östlichen (orthodoxen) Zweig. 1517 spaltete sich das westliche Christentum in Katholiken und Protestanten.