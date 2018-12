Putin ersetzt Trump durch Erdogan

Nachdem sein US-Amtskollege Donald Trump das geplante Gespräch abgewinkt hat, will der russische Präsident Wladimir Putin den nun frei gewordenen Termin am Rande des G20-Gipfels in Argentinien für eine bilaterale Unterredung mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdoğan nutzen.

Putin werde am Samstagvormittag mit Erdogan zu einem bilateralen Gespräch zusammentreffen, teilte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Freitagabend (Ortszeit) in Buenos Aires mit. Beide Präsidenten wollen ihren „vertrauensvollen Dialog insbesondere zu Syrien fortführen“.

Das außerplanmäßige Treffen mit Erdogan werde wegen der Absage des Termins mit Trump möglich, allerdings werde die Unterredung zu einer etwas anderen Uhrzeit stattfinden. „Der Terminplan wurde leicht geändert, jetzt wurde ein zusätzliches Treffen vereinbart."

Trump hatte am Donnerstag das lange davor geplante Treffen mit Putin am Rande des G20-Gipfels in Buenos Aires abgesagt. Formeller Grund ist die jüngste Eskalation vor der Krim, wo die russische Küstenwache am Sonntag drei ukrainische Marineschiffe wegen Grenzverletzung aufgebracht hatte.

Rund drei Wochen davor hatte der US-Präsident bereits einen Termin mit Putin in Paris platzen lassen – angeblich auf Bitte des französischen Staatschefs Emmanuel Macron.