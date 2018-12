Ankara: Keine Anfrage für Bosporus-Schließung für russische Marine erhalten

„Wir haben keine Vorschläge dieser Art von irgendwem, auch nicht von den Ukrainern, bekommen“, sagte Çavuşoğlu am Samstag in Buenos Aires gegenüber Journalisten.

Zuvor hatte der Befehlshaber der ukrainischen Seestreitkräfte, Igor Worontschenko, gesagt, Kiew wolle sich mit der Bitte an die Weltgemeinschaft wenden, wegen der jüngsten Aufbringung ukrainischer Schiffe durch die russische Grenzwache den Bosporus für Russlands Schifffahrt zu sperren.