Putin bei G20: „US-U-Boot in unserem Stützpunkt? - Unmöglich“

Weil der Kremlchef den Film nach eigenen Worten nicht gesehen hat, musste ein Journalist die Handlung kurz schildern. Der Streifen handelt von einem US-amerikanischen U-Boot, das einen russischen Präsidenten rettet, der auf einem Arktis-Stützpunkt als Geisel gehalten wird.

Putin erkundigte sich, ob das amerikanische U-Boot dabei habe wirklich in einen russischen Stützpunkt einlaufen dürfen.

„Ein kaum mögliches Szenario. Ein utopisches“, kommentierte er und erinnerte an den jüngsten Vorfall vor der Krim:

„Die beiden kleinen Boote, die die Ukraine von den USA geschenkt bekommen hatte, schafften es nicht einmal durch die Meerenge von Kertsch. Und du erzählst von einem Atom-U-Boot, das in unseren Stützpunkt einläuft?“, sagte Putin ironisch. „Ein schlechter Film also“, resümierte er und löste Lacher aus.

Die russische Küstenwache hatte am 25. November drei ukrainische Schiffe aufgebracht und die 20-köpfige Besatzung, darunter mindestens zwei Geheimdienstler, festgesetzt. Die Schiffe, die Waffen an Bord hatten, wurden 50 Kilometer abseits der gewöhnlichen Durchfahrts-Route durch die Krim-Brücke und nur 20 Kilometer von der russischen Küste entfernt gestoppt.