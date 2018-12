Heimlich gefilmt: Prinz Salman beruhigt Macron bei G20: „Don't worry“

Der französische Präsident Emmanuel Macron und der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman haben am Rande des G20-Gipfels in Buenos Aires ein vertrauliches Gespräch miteinander geführt, das offenbar zufällig von einer Kamera aufgezeichnet wurde.

Das Thema des energischen und zugleich sehr intim wirkenden Gesprächs blieb unklar. Beide wussten offenbar nicht, dass sie gefilmt wurden. In dem Video, das im Netz die Runde macht, sind nur einige Sätze deutlich hörbar.

So sagt Bin Salman zu Macron mehrmals „Machen Sie sich keine Sorgen“. Der französische Staatschef erwidert, „Er sei besorgt“. Weiter sagt Macron „Ich habe Ihnen gesagt… Sie wissen, was ich meine… Sie hören nie auf mich.“ „Natürlich höre ich“, erwidert der saudische Prinz. Am Ende sagt Macron noch: „Ich bin ein Mann meines Wortes.“

Nach der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in der Türkei ist Mohammed bin Salman mit Vorwürfen konfrontiert, in die Tat verstrickt zu sein. Riad bestreitet jede Verwicklung des Kronprinzen.

In Macrons Frankreich bringt wachsende soziale Ungleichheit unterdessen Hunderttausende Franzosen auf die Barrikaden. Am gestrigen Samstag eskalierten die Proteste in Paris: Die Polizei nahm mehr als 200 Demonstranten fest, über 100 Menschen wurden verletzt.