Poroschenko: Russland beansprucht ukrainische Hafenstadt Mariupol

In einem Interview mit der deutschen Funke-Mediengruppe sagte Poroschenko: „Wenn einige Politiker nicht aufhören, mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin zu kuscheln, sollte niemand ausschließen, dass das Ausmaß der russischen Aggression weiter zunimmt.“

Dabei führte der ukrainische Präsident keine stichhaltigen Beweise an. Er erwähnte lediglich den jüngsten Zwischenfall in der Straße von Kertsch, bei dem die russische Küstenwache drei ukrainische Schiffe wegen Verletzung der russischen Grenze aufgebracht hatte.

Laut Poroschenko will Russland seinen Plan zum Ausbau seiner Okkupation der Ukraine nicht aufgeben und versucht, durch die Einnahme von Mariupol und Berdjansk einen Festland-Korridor vom okkupierten Donbass zur okkupierten Krim zu bekommen.

Kiew hat wiederholt behauptet, Russland mische sich in die Angelegenheiten der Ukraine ein und sei eine Konfliktseite im Donbass.Das russische Außenministerium wies diese Behauptungen als „öffentliche haltlose Insinuationen“ zurück. Moskau hat mehrmals erklärt, keine Seite des innerukrainischen Konflikts zu sein. Russland sei an den Ereignissen im Südosten der Ukraine nicht beteiligt und an der Überwindung der politischen und wirtschaftlichen Krise durch die Ukraine interessiert, hieß es aus Moskau.