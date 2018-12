Serbische Abgeordnete schließen sich im Kosovo-Parlament ein

Die Abgeordneten der Partei „Serbische Liste“ im Parlament der selbsternannten Republik Kosovo haben sich in einem Raum des Parlamentsgebäudes eingeschlossen und fordern, am Montag ein Treffen mit dem EU-Kommissar für Europäische Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen in der EU, Johannes Hahn, in Pristina durchzuführen.