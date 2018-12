Lawrow: Was Russland, Indien und China vereint

Russland, Indien und China teilen laut dem russischen Außenminister Sergej Lawrow gemeinsame Ansichten zu internationalen Schlüsselproblemen, was diese drei Länder bei ihren Entscheidungen zu Verbündeten macht.

„Jene Tatsache, dass wir alle geographisch durch unsere Territorien verbunden sind, politisch und in unseren Positionen unsere Sicht auf die Schlüsselprobleme der Weltordnung teilen sowie daran interessiert sind, dass alle Streitigkeiten auf friedlichem Wege geregelt werden, und Interesse an einem freien, offenen, gerechten Handels- und Wirtschaftssystem haben – dies alles macht uns zu Verbündeten hinsichtlich dieser Fragen“, erklärte der Minister in einem Interview für die Sendung „Moskau. Kreml. Putin“ beim TV-Sender „Rossija 1“.

Lawrow unterstrich, dass alle BRICS-Länder, darunter Indien und China, Ko-Autoren einer Erklärung mit Kritik an derartigen rechtswidrigen Handlungen in Bezug auf die OPCW -Funktionen und den Forderungen an alle Staaten geworden sind, die Konvention über das Verbot chemischer Waffen sowie eigene Verpflichtungen dazu zu respektieren.

Der Minister betonte zudem, dass Indien und Russland bei der Abstimmung zu grundsätzlichen Fragen bei der Uno von „solidarischen Positionen aus agieren“.