Aus diesem Grund führt Moskau keine Einreise-Einschränkungen für Ukrainer ein

„Dies wurde bereits mehrmals vom Präsidenten erklärt. Dies zeigt einfach die guten Vorsätze Russlands gegenüber den Bürgern der benachbarten, uns befreundeten Ukraine im Unterschied dazu, was die jetzige Regierung in Kiew macht“, sagte der Diplomat.

Ihm zufolge geht es hierbei darum, das Verfahren selbst zu vereinfachen, damit die Menschen leichter eine Aufenthaltserlaubnis erhalten und dann „eingebürgert werden können“.

Russland ist laut Präsident Wladimir Putin nicht gewillt, Gegenmaßnahmen gegen ukrainische Bürger zu treffen. Im Gegenteil werde Russland Aufenthaltsbedingungen und die Einbürgerung für Ukrainer erleichtern.

Nach der Einführung des 30-tägigen Kriegsrechts ließ der ukrainische Präsident Petro Poroschenko ein Einreiseverbot für russische Männer im Alter zwischen 16 und 60 Jahren verhängen.

Zuvor wurde mitgeteilt, dass allein in dieser Woche 144 Russen, die aus Minsk nach Kiew geflogen waren, die Einreise in die Ukraine verweigert wurde. Sie seien gezwungen gewesen, über Weißrussland nach Russland zurückzukehren.